- Autor: Sorin Rosca Stanescu O construcție diabolica, mai degraba pe verticala decat pe orizontala puterii, cum era Serviciul Roman de Informații, funcționeaza in final in baza principiului dominoului. Construcția, cand se naruie, se naruie de sus in jos. Și implacabil. De sub daramaturi se naște un…

- Uniunea Salvati Romania sustine ca Agentia Nationala de Integritate nu a finalizat cercetarile in ceea ce priveste averea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, desi USR a depus o sesizare in acest sens in urma cu un an de zile. "Deputatul USR Emanuel Ungureanu a fost,…

- Fostul viceprimar al orasului Rovinari, actualul presedinte al organizatiei locale a Partidului National Liberal, Laurentiu Chivu a fost in stare de incompatibilitate din luna august 2014 pana in septembrie 2015. Inspectorii de integritate au descoperit ca, in perioada 27 august…

- Potrivit unui comunicat de presa al Agentiei Nationale de Integritate, Neculai Gavrila, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Boldu, a fost, timp de cinci ani, si angajat al primariei. „In perioada 27 iunie 2012 – 31 iulie 2017 a exercitat simultan functia de consilier local si calitatea…

- Sistemul informatic PREVENT a analizat 15.954 de proceduri de achizitie publica in valoare totala de 65,3 miliarde lei, adica circa 13,9 miliarde euro, in primul an de functionare, potrivit Agentiei Nationale de Integritate. Procedura cu cea mai mare valoare analizata de PREVENT in primul an de functionare…

- Alesii locali, demnitarii, persoanele cu functii de conducere si control, precum si functionarii publici au obligatia sa isi depuna sau sa isi actualizeze declaratiile de avere si declaratiile de interese. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele alesilor locali si judeteni asa cum…

- Editia de iunie a revistei Historia aduce, asa cum v-am obisnuit, subiecte noi si captivante din mai multe categorii ale istoriei. Dosarul acestei luni este unul aniversar – 170 de ani de la Revolutia pasoptista. Historia va poarta in trecut, pe urmele messenienilor, in tara maslinelor, dar si la Hollywood,…

- Numele vicelui comunei Gorban apare, alaturi de alti sase alesi locali si un functionar public, pe ultimul comunicat al Agentiei Nationale de Integritate. Cei mai multi se afla in stare de incompatibilitate, dar, in ceea ce-l priveste pe Gabriel Alexa, viceprimarul comunei mentionate, el a fost gasit…