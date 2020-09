Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) au vizitat unul dintre cele doua situri nucleare la care solicitasera acces de luni de zile Iranului, care dispune de un stoc de uraniu ce depaseste de zece ori limitele autorizate, potrivit unor rapoarte consultate vineri de AFP.…

- Un „sabotaj” se afla la originea exploziei care a avariat la inceputul lui iulie complexul nuclear Natanz, din centrul Iranului, a anuntat duminica Organizatia Iraniana pentru Energie Atomica (OIEA), citata de AFP.

- Analizarea datelor cutiilor negre ale avionului de pasageri ucrainean prabusit in Iran in luna ianuarie arata ca acesta a fost lovit de doua rachete la interval de 25 de secunde si ca pasagerii erau inca in viata o perioada de timp dupa impactul primei explozii, a anuntat Iranul duminica, potrivit Agerpres,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a pus miercuri sub semnul intrebarii independenta Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), dupa adoptarea de catre acest organism al ONU a unei rezolutii prin care admonesteaza Teheranul pentru refuzul sau de a autoriza inspectii la doua din instalatiile…

- Deputații parlamentului iranian au cerut guvernului sa suspende verificarea IAEA a activitaților nucleare din Republica Islamica. Serviciul de presa al parlamentului țarii a raportat astazi ca 240 de deputați ai parlamentului au apelat la guvern, solicitand Executivului de la Teheran sa suspende punerea…

- Iranul nu poate bloca inspectiile nucleare la doua instalatii suspecte pe motiv ca descoperirile facute de servicii de informatii straine au directionat Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) catre aceste locatii, a declarat seful AIEA, Rafael Grossi, luni la Viena, informeaza DPA potrivit…

