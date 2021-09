Inspectoratul Școlar Județean Iași a transmis primele informații cu privire la starea școlilor. Luni, pe 13 septembrie, activitațile de invațare vor incepe cu prezența fizica in 617 unitați de invațamant din rețeaua ieșeana. S-au produs cateva schimbari: patru unitați de invațamant și-au pierdut personalitatea juridica, pentru ca numarul de elevi a scazut sub 300 și au fost arondați altor școli. In ceea ce privește numarul de elevi, el se apropie de 130.000, elevi și preșcolari, iar cu privire la numarul angajaților, depașim cu puțin 12.000 in acest an școlar, dintre care aproape 9.000 sunt cadre didactice, restul fiind personal pe posturi de cadre didactice din zona auxiliarului, dar și… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

