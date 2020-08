Unul dintre proiectele asupra carora consilierii judeteni urmeaza sa se pronunte la urmatoarea sedinta de CJ este revocarea unei hotarari adoptate tot de ei cu un an in urma, prin care o parte din fostul sediu al Aviatiei Utilitare era cedat Inspectoratului General de Aviatie. Scopul era amenajarea aici a unei statii regionale SMURD, care sa acopere si Republica Moldova. „Consiliul Judetean Iasi a notificat Inspectoratul General de Aviatie prin adresele inregistrate sub n (...)