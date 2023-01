Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Inspectoratului de Stat in Construcții (ISC) reacționeaza dupa afirmațiile lui Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, referitoare la amplasarea porților de avertizare gabarit la obiectivul de investiții „Regenerarea spațiilor publice in zona Pasajul Unirii”. Fii la curent…

- Inspectoratul de Stat in Constructii a precizat, in urma unui control, ca "totul este in regula" cu o luna inainte ca accidentul din Pasajul Unirii sa aiba loc, a declarat marti primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.

- Firma care a proiectat sistemul de semnalizare rutiera de la Pasajul Unirii a fost chemata sa dea explicații la Primaria Capitalei, a anunțat primarul general, Nicușor Dan. Primarul a facut aceasta declarație in ziua de marți, 3 ianuarie 2023. Convocarea reprezentanților firmei de proiectare s-a facut…

- Lucrarile de consolidare de la Pasajul Unirii tin "exclusiv" de Primaria Sectorului 4, care a preluat aceasta lucrare de la Administratia Strazilor, a afirmat, joi, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.

- Lucrarile de la Pasajul Unirii respecta intocmai legislația in vigoare și recomandarile experților. Aceasta este concluzia controlului curent efectuat in perioada 16.11.2022 – 22.11.2022, de catre specialiștii Inspectoratului de Stat in Construcții (ISC) la Pasajul Unirii, urmare a incidentelor rutiere…

- Marcaje rutiere suplimentare și porți de presemnalizare la intrarile de pe cele doua sensuri de mers ale Pasajului Unirii. Incepand din aceasta saptamana, șoferii care circula prin tunelul rutier din centrul Capitalei, au la dispoziție noi marcaje de informare, in completarea celor existente deja, care…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, joi, intr-un interviu acordat Hotnews ca in cei doi ani de cand a preluat mandatul nu a putut sa consolideze cladirile cu risc seismic deoarece conturile au fost blocate, iar cand s-a dorit sa se preia imobilele acest lucru a fost impiedicat de…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a sesizat Directia Nationala Anticoruptie, Inspectoratul de Stat in Constructii si prefectul pentru ”nelegalitatea flagranta a PUZ Primaverii 1 care prevede construirea pe un teren prevazut ca spatiu verde”. El afirma ca din acte reiese ca ”s-a…