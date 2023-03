Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomița se numara printre cele 5 unitați de Parchet din țara care anul trecut nu au trimis in judecata niciun dosar de corupție. Oficialii Parchetului General susțin ca vor efectua o analiza a anchetelor aflate in lucru la Parchetul Județean Ialomița și le cer procurorilor…

- La data de 6 februarie a.c., Curtea de Apel Craiova a respins ca nefondat apelul formulat de un inculpat, fost șef de post de poliție (Post poliție comunala Farcașele – IPJ Olt) impotriva sentinței penale din data de 15.04.2022 a Tribunalui Olt prin care a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani inchisoare…

- Atribuirea s a facut prin negociere fara publicare prealabila, aratandu se in informatiile oficiale ca "lucrarile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru urmatorul motiv: absenta concurentei pentru motive tehniceldquo;. In ce priveste procesul, in final,…

- Nepotul vitreg al lui Ion Iliescu a fost trimis in judecata pentru corupție. Dosarul este instrumentat de DNA, iar printre inculpați se afla și un fost director din Ministerul Educației, pe nume Horia Palmer. Pe scurt, Palmer este acuzat ca ar fi primit 340.000 de euro de la administratorul unei…

- Andrei Iliescu, nepotul vitreg al fostului președinte Ion Iliescu, a fost trimis in judecata intr-un dosar de corupție in care este implicat și Horia Palmer-Hirtopanu, fost director in Ministerul Educatiei, acesta fiind acuzat ca a cerut și a primit mita de la administr ...

- ■ un ofiter de la Criminalitatea Economica Neamt este acuzat ca ar fi desfasurat afaceri oneroase ■ inculparea survine dupa „activitatile“ derulate pentru construirea unui bloc in orasul Targu Neamt ■ Un ofiter de la Criminalitatea Economica a fost trimis in judecata de DNA, fiind acuzat ca ar fi fost…

- Fostul vicepresedintele al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi Niculae Badalau a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si dare de mita in forma continuata, in dosarul in care a fost arestat la sfarsitul lunii noiembrie. El i-ar fi cerut unui primar de comuna sa atribuie…

- Judecatoria Caracal a dispus, pentru zecea oara in utimii 5 ani, suspendarea judecatii in dosarul in care un fost primar din comuna Deveselu, Olt, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu. De fiecare data, judecarea dosarului a fost suspendata pana cand starea de sanatate a inculpatului ii…