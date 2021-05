Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierea candidatilor in alegerile prezidentiale iraniene, prevazute la 18 iunie, in vederea alegerii succesorului moderatului Hassan Rohani a inceput, la Teheran, in vederea unui scrutin cu o miza mare in contextul negocierilor de la Viena vizand salvarea Acordului de la Viena din 2015 in dosarul…

- Statele Unite si-au exprimat disponibilitatea de a ridica multe dintre sanctiunile impuse Iranului, la discutiile nucleare de la Viena, dar Teheranul cere mai mult, a declarat vineri negociatorul principal al Iranului. Biden a spus ca crede ca Iranul se angajeaza serios in discutii, dar nu este clar…

- Discutiile de la Viena in dosarul nuclear iranian au inregistrat "progrese" in pofida persistentei unor "dezacorduri grave", au raportat sambata participantii, in timp ce AIEA a confirmat informatiile transmise de Teheran, referitoare la intentia de imbogatire a uraniului cu 60%, transmite AFP. Dialogul…

- Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca Israelul se va opune oricarui acord care ar permite Iranului sa dezvolte arme nucleare, in timp ce la Viena au loc discutii intre Teheran si comunitatea internationala pentru a incerca sa salveze acordul din 2015 privind programul nuclear iranian, transmite AFP.…

- Declaratia premierului Netanyahu vine pe fondul negocierilor de la Viena, intre Teheran si comunitatea internationala, pentru a incerca sa salveze acordul din 2015 privind programul nuclear iranian.

- Primul avans notabil in aceasta privința de la venirea la putere a lui Joe Biden, Statele Unite s-au implicat in discuții la Viena pentru a incerca sa salveze acordul internațional privind dosarul nuclear al Iranului. Cu toate acestea, reprezentanții Washingtonului nu vor fi la aceeași masa cu omologii…

- Statele Unite au indemnat luni Iranul sa se supuna "complet" controlului activitatilor sale nucleare de catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), dupa acordul temporar incheiat intre agentie si Teheran, noteaza AFP. Purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, a salutat…