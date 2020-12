INSP: Unul din 62 de cazuri de Covid-19, înregistrate în rândul personalului medical Unul din 62 de cazuri de coronavirus este depistat in randul persoanelor care lucreaza in domeniul medical, conform datelor INSP. Ultimele date ale Institutului Național de Sanatate Publica arata ca, de la inceputul epidemiei in Romania, unul din 62 de cazuri a fost inregistrat in randul cadrelor medicale. Raportul INSP citat de Digi24 mai arata ca 83.8% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 de ani, iar 59.3% din decese au fost la barbați. Cifrele mai arata ca 95.2% din persoanele decedate aveau cel puțin o comorbiditate asociata. Ultimul bilanț al epidemiei de coronavirus arata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

