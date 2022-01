INSP: 183 de cazuri Omicron secvenţiate în România Un raport al Institutului National de Sanatate Publica (INSP) privind evolutia pandemiei COVID-19 in perioada 20 decembrie 2021 – 5 ianuarie 2022 si impactul raspandirii variantei Omicron arata ca pana in 5 ianuarie au fost depistate 183 de cazuri de Omicron, estimarile aratand ca peste jumatate dintre secventierile din saptamana in curs sunt cu aceasta varianta virala. In perioada analizata, 2 din 3 cazuri confirmate cu infectia cu SARS-CoV-2 la persoane intre 20-59 ani, statisticile aratand totodata si o crestere mai rapida a ratei de incidenta in grupa de varsta 20-39 ani. Peste 60% dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

