Insolvența Euroins: Ce pot face clienții și păgubiții Aproximativ 2,8 milioane de romani care au asigurari auto RCA valabile la Euroins, dar și pagubiții liderului RCA caruia ASF a decis sa-i ceara in instanța falimentul vor putea solicita imediat restituirea de prime și plata daunelor de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dupa publicarea deciziei ASF in Monitorul Oficial. Plațile se pot face insa in limita a 500.000 de lei pentru fiecare contract de asigurare. La sfarșitul lunii ianuarie 2023, Euroins Romania avea 2,76 milioane de polițe RCA active, potrivit informațiilor HotNews.ro. Ce trebuie sa faci daca ești client sau pagubit Euroins… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

