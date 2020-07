Înșelăciune în pandemie. Ridicați de polițiști după ce au promis măști de protecție, dar au vândut hârtie igienică Aproape 90 de oameni au fost inșelați de un grup de persoane care a postat anunțuri pe rețelele sociale, in perioada starii de urgența, cu vanzarea unor maști de protecție, insa in colete expediau hartie igienica. Opt persoane banuite de inșelaciune au fost duse astazi la audieri, in urma unor percheziții. Acțiunile polițiștilor au vizat noua […] Articolul Inșelaciune in pandemie. Ridicați de polițiști dupa ce au promis maști de protecție, dar au vandut hartie igienica a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

