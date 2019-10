 ei vor protesta, sub lozinca „Așa nu se mai poate!”, fața de intensificarea cazurilor de agresiune asupra personalului silvic Federația Sindicatelor Silva, condusa de inginerul bacauan Silviu Geana, organizeaza pe 29 octombrie, intre orele 10,00 și 14,00, in fața sediului Camerei Deputaților un nou miting de protest. Acțiunea – spune liderul federației – […] Articolul Insecuritatea din paduri scoate din nou silvicultorii in strada apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .