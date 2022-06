Înscrierile pentru admiterea la Universitatea din Craiova se vor face exclusiv online Pe 4 iulie incepe admiterea la Universitatea din Craiova care se desfasoara pana pe data de 15 iulie. Inscrierile se vor face doar online atat la licenta cat si la master. In aceasta sesiune, absolventii de liceu nu sunt presati sa aiba asupra lor toate documentele de absolvire: diplome sau adeverinte. Se pot inscrie online pana pe 14 iulie fara aceste acte, avand obligatia de a le depune pana pe data de 17 iulie. . Cate locuri vor fi Pentru admiterea din acest an vor fi bugetate 2.800 de locuri la licența și 1750 de locuri la master. „Este același numar de locuri bugetate ca anul trecut. Aveti… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

