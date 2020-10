Înscrieri la Rezidențiat. Examenul se va desfășura în condiții speciale, impuse de pandemia de coronavirus Au inceput inscrierile la Rezidențiat. Anul acesta, concursul de intrare in Rezidențiat va fi organizat de catre Ministerul Sanatații in data de 15 noiembrie 2020 și se va desfașura in condiții speciale, impuse de pandemia de coronavirus Concursul se va desfașura in sase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara, dupa aceeași ... The post Inscrieri la Rezidențiat. Examenul se va desfașura in condiții speciale, impuse de pandemia de coronavirus appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

