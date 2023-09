Stiri pe aceeasi tema

- Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 8,08%, in trimestrul II 2023 comparativ cu trimestrul I 2023, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Comparativ cu trimestrul II 2022, cresterea…

- In trimestrul II 2023, erau 39.400 locuri de munca vacante, in scadere cu 7.700 fata de trimestrul anterior, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Sectorul bugetar a insumat 19,5% din numarul total al locurilor de munca vacante. „In trimestrul II 2023, numarul…

- Economia Romaniei a crescut cu 0,9% in trimestrul II din acest an, in termeni reali, comparativ cu trimestrul I 2023, arata estimarile publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), conform news.ro.In același timp, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere fata de acelasi trimestru…

- China a declarat luni ca produsul intern brut a crescut in al doilea trimestru cu 6,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, fiind sub asteptarile analistilor, iar rata somajului in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani a fost de 21,3% in iunie, un nou maxim record, relateaza…

- Produsul intern brut a crescut intr-un ritm anualizat de 2% in perioada ianuarie-martie, peste estimarea anterioara de 1,3% si prognoza analistilor Dow Jones, de 1,4%. Aceasta este a treia si ultima estimare pentru evolutia PIB-ului in primul trimestru. Rata de crestere a fost de 2,6% in trimestrul…

- Vicepresedintele PMP Gheorghe Ialomitianu afirma joi ca marea reducere a cheltuielilor bugetare, asumata de guvernarea PSD - PNL a avut exact efectul opus, pentru ca s-a inregistrat o crestere a cheltuielilor de 4 miliarde de lei.”Ordonanta austeritatii, impact numai pe hartie! Marea reducere a cheltuielilor…