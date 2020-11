Stiri pe aceeasi tema

- Romanii și-au renovat casele in pandemie. Constructiile au crescut cu peste 17% la opt luni, grație lucrarilor de reparatii capitale și de intretinere Volumul total al lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut cu 17,3%, in primele opt luni ale acestui an, inregistrandu-se avansuri la lucrarile…

- Volumul lucrarilor de construcții a crescut cu 18,1% in primele șapte luni fața de același interval din 2019 ca serie bruta și de 20% ca serie ajustata, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Creșterea este de 4,3% in luna iulie fața de iunie, in vreme ce fața de luna iulie a anului…

- "In luna iulie 2020,volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut fata de luna precedenta atat ca serie bruta cu 10,3%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 3,9%. Fata de luna corespunzatoare…