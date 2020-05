INS: Spor natural negativ al populaţiei României, în februarie şi martie 2020 Romania a inregistrat un spor natural negativ al populatiei, in lunile februarie si martie din acest an, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).



Conform sursei citate, la nivelul lunii martie 2020, numarul nascutilor-vii a fost mai mic cu 702 in comparatie cu luna similara din anul anterior, respectiv cu 247 in luna februarie 2020 fata de aceeasi luna din 2019.



De asemenea, numarul persoanelor care au decedat in prima luna de primavara din anul curent a fost cu 298 mai mic comparativ cu martie 2019…

Sursa articol: agerpres.ro

