INS: Salariul mediu a urcat cu 5% in decembrie 2019 Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.340 lei, in decembrie 2019, in crestere fata de luna precedenta cu 161 lei (+5,1%), iar valorile cele mai mari s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice, respectiv 7.689 lei, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).



La polul opus, cel mai mic salariu nominal net a fost consemnat in fabricarea articolelor de imbracaminte - 1.853 lei.



Potrivit INS, in luna decembrie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.465 lei,

Sursa articol si foto: business24.ro

