Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit cresterea economica din trimestrul II al acestui an la 1,9%, de la 1,8% cat estima anterior, conform datelor provizorii publicate luni de INS. Pe data de 7 septembrie, INS anunta ca economia Romaniei a crescut cu 1,8% in trimestrul II din 2021, comparativ…

- Comparativ cu trimestrul I 2021, PIB-ul in trimestrul II 2021 a fost, in termeni reali, mai mare 1,9%, potrivit datelor de la INS. • Fata de acelasi trimestru din anul 2020, Produsul intern brut a inregistrat, in trimestrul II 2021, o crestere cu 13,9% pe seria bruta si cu 14,4% pe seria ajustata…

- Aproximativ 47% dintre antreprenorii generali in constructii spun ca volumul de munca va creste in urmatoarele 12 luni, potrivit unui studiu realizat de IBC Focus, remis, marti, AGERPRES. Infrastructura si rezidentialul sunt domeniile care vor merge cel mai bine. Cei mai mari antreprenori generali…

- Aproximativ 47% dintre antreprenorii generali in constructii spun ca volumul de munca va creste in urmatoarele 12 luni, potrivit unui studiu realizat de IBC Focus, remis, marti. Infrastructura si rezidentialul sunt domeniile care vor merge cel mai bine. Cei mai mari antreprenori generali…

- “In trimestr ul I I 2021 investitiile nete realizate in ec onomia nationala au insumat 28,352 miliarde lei, in crestere cu 12,2 %, comparativ cu trimestr ul I I 2020 . In semestrul I 2021 investitiile nete realizate in ec o nomia nationala au insumat 48,513 miliarde lei, in crestere cu 1 0,6 %, comparativ…

- Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s – a modificat, ca urmare a revizuirii esti marilor pentru trimestrul II 20 21 , fata de varianta „semnal ” publicata in comunicatul de presa din 1 7 august 20 21 . “Fata de acelasi trimestru din anul 2020, Produsul Intern Brut a inregistrat,…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut, in trimestrul II, cu 13% pe seria bruta si cu 13,6% pe seria ajustata sezonier, fata de acelasi trimestru din anul 2020. In semestrul I al anului, economia a crescut, comparativ cu semestrul I 2020, cu 6,5%, pe seria bruta si cu 6,2% pe seria ajustata sezonier,…

- “Seria ajustata sezonier . I n trimestrul II 20 2 1 , c omparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a crescut cu 1 ,8 %. Fata d e acelasi trimestru din anul 2020 , Produsul Intern Brut a inregistrat o majorare cu 13 , 6 %. I n semestrul I 20 21, comparativ cu semestrul I 2020 , Produsul intern…