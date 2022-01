”In perioada 1.I-30.XI.2021 resursele de energie primara au crescut cu 7,5%, iar cele de energie electrica au crescut cu 5,8%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I-30.XI.2021 au totalizat 30.784.900 tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 2.152.700 tep fata de perioada 1.I-30.XI.2020. Productia interna a insumat 16.933.400 tep, in crestere cu 368.500 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar importul a fost de 13.851.500 tep”, arata datele INS. In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 61.017,8…