Stiri pe aceeasi tema

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in luna ianuarie 2020 s-a ridicat la 2.405, in crestere cu 18,6%, fata de aceeasi luna din 2019, respectiv un plus de 377 de autorizatii, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). …

- Viceprimarul Brașovului Laszlo Barabas a declarat ca, de astazi, va fi lansat in dezbatere publica un proiect de regulament. Acesta prevede eliberarea de autorizații de construire in maxim șapte zile, in cazuri justificate. „Astazi lansam in dezbatere publica un proiect de regulament care propune introducerea…

- Numarul de pașapoarte eliberate a crescut in 2019 fața de anul precedent, iar timpul de așteptare la ghișeu a scazut, transmite Ministerul de Interne. Anul trecut, aproape 1.600.000 de cetațeni au primit un pașaport nou, iar 123.000 dintre ei au cerut ca documentele sa le fie trimise prin curier. In…

- Valoarea totala a medicamentelor eliberate pe parcursul anului trecut a fost de 17,8 miliarde de lei, cele mai mari creșteri valorice inregistrandu-se la medicamentele oncologice. Compania de cercetare Cegedim a dat publicitații datele referitoare la evoluția pieței farmaceutice din Romania pe parcursul…

- "In luna decembrie 2019, s-au eliberat 3.182 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 7- fata de luna noiembrie 2019 si in crestere cu 16,4-, fata de luna decembrie 2018", se arata in raport. In luna decembrie 2019 fata de luna corespunzatoare a anului precedent, se remarca…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in 2019 s-a ridicat la 42.541, in scadere cu 0,4% fata de anul precedent, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Anul trecut au fost inregistrate scaderi in regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov…

- Judetul Brasov ocupa in luna noiembrie 2019 locul I in cadrul Regiunii Centru, dupa numarul de autorizatii de construire eliberate si locul I dupa suprafata utila construita. In judetul Brasov, in luna noiembrie 2019 s-au eliberat 93 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale (exclusiv cele…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in primele 11 luni din 2019 s-a ridicat la 39.359, in scadere cu 1,5% fata de perioada corespunzatoare a anului precedent, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). In luna noiembrie 2019, s-au…