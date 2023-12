INS: Managerii estimează o creştere a preţurilor în industria prelucrătoare şi în construcţii, până în februarie ”Soldul conjunctural indica perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii oricarui indicator statistic produs de INS. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul managerilor care au ales varianta pozitiva a fenomenului si procentajul celor care au indicat varianta negativa”, arata INS. Industrie prelucratoare In cadrul anchetei de conjunctura din luna decembrie 2023, managerii din industria prelucratoare preconizeaza pentru urmatoarele trei luni, relativa stabilitate a volumului productiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

