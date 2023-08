Stiri pe aceeasi tema

- Populatia rezidenta a fost de 19.051.562 persoane, la 1 ianuarie 2023, in crestere cu 9.100 de persoane fata de 1 ianuarie 2022, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Cu ocazia Zilei mondiale a populatiei, marcate la 11 iulie, Institutul National de Statistica pune la dispozitia mass-media cateva informatii privind populația Romaniei. Astfel, potrivit INS, la 1 ianuarie 2022, populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19.042.500 locuitori. Populatia feminina a fost…

- Imbatranirea demografica se agraveaza in Romania, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS). Potrivit INS, varsta medie a populației a continuat sa creasca, ajungand la 42,3 de ani la 1 ianuarie 2022. Procesul de imbatranire demografica s-a accelerat an de an, cu o creștere a ponderii…

- Populatia rezidenta a județului Cluj este de 679.141 persoane, in scadere cu 11.965 locuitori fața de recensamantul din octombrie 2011, conform rezultatelor finale ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor din anul 2021.