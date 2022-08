Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scazut cu 7,6% in trimestrul II 2022, la 120.537 unitati, de la 130.485 unitati fata de trimestrul II 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prețurile petrolului au scazut miercuri, 20 iulie, sub presiunea eforturilor bancilor centrale mondiale de a reduce inflația. Petrolul devine mai ieftin pe fondul slabirii cererii de produse petroliere, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Contractele futures din septembrie pentru țițeiul Brent…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in mai 2022 cu 24.05% fața de mai 2021, atingand un volum de 10.198 unitați, potrivit unui comunicat trimis de ACAROM. Pe primele cinci luni din 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 47.645 unitați, in creștere cu 32,92% fața…

- Romania trebuie sa fie pregatita pentru a asigura transportul marfurilor din Ucraina catre Uniunea Europeana si zona non-UE, a declarat, vineri, Marcel Ciolacu, prezent la Galați cu prilejul semnarii contractului de executie a lucrarilor de modernizare a infrastructurii rutiere din Citește mai departe...