Stiri pe aceeasi tema

- Sporul natural negativ al populatiei Romaniei s-a accentuat in octombrie 2020, raportat la luna similara din 2019, cu un minus de 10.945 persoane, fata de un minus de 6.195 persoane in octombrie 2019, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica (INS), publicat joi. Potrivit sursei…

- In luna septembrie 2020, numarul nasterilor inregistrate a crescut fața de luna septembrie 2019 si fata de luna precedenta (august 2020); Comparativ cu un an in urma (fata de luna septembrie 2019) in luna septembrie 2020 numarul deceselor si numarul deceselor copiilor sub un an inregistrate au crescut.…

- In luna septembrie s-a inregistrat nasterea a 18.036 de copii, cu 1.232 mai multi decat in luna august, iar numarul deceselor inregistrate in septembrie a fost de 21.973, cu 1.196 mai putine decat in august, din care aproape doua treimi s-au inregistrat pentru persoanele cu varsta de cel putin 70…

- ”In luna septembrie 2020 s-a inregistrat nasterea a 18.036 copii, cu 1.232 mai multi copii decat in luna august 2020. Numarul deceselor inregistrate in luna septembrie 2020 a fost de 21.973, cu 1.196 decese mai putine decat in luna august 2020, iar numarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an, inregistrate…

- "In luna august 2020 numarul nasterilor inregistrate a crescut fata de luna august 2019, dar a scazut fata de cel inregistrat in luna precedenta (iulie 2020); Comparativ cu un an in urma (fata de luna august 2019) in luna august 2020 numarul deceselor inregistrate a crescut si a scazut numarul deceselor…

- Un numar de 23.169 persoane au decedat in august, cu 752 mai multe decat in luna iulie si cu 3.270 mai multe fata de luna august 2019, din care aproape doua treimi s-au inregistrat la persoanele de peste 70 ani, a anuntat luni Institutul National de Statistica (INS). ”In luna august 2020 numarul…

- ”In luna august 2020 numarul nasterilor inregistrate a crescut fata de luna august 2019, dar a scazut fata de cel inregistrat in luna precedenta (iulie 2020); Comparativ cu un an in urma (fata de luna august 2019) in luna august 2020 numarul deceselor inregistrate a crescut si a scazut numarul deceselor…

- Sporul natural negativ al populatiei Romaniei s-a accentuat, in luna iulie a acestui an, fiind de 2,2 ori mai mare decat cel inregistrat in perioada similara din 2019, reiese din datele publicate, ieri, de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Astfel, in iulie 2020, decedatii…