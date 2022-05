Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor inregistrate in luna martie 2022 a fost de 26.214 (13.804 barbati si 12.410 femei), cu 3.291 decese (1.799 barbati si 1.492 femei) mai putine decat in luna februarie 2022, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). 70- din totalul numarului de decese s-a…

- Autoritațile au anunțat sambata 590 de noi infectari cu coronavirus in ultimele 24 de ore, depistate dupa efectuarea a 16.665 de teste. Același raport COVID anunța 9 decese, din care 3 anterioare intervalului de referința. La ATI mai sunt internați 169 de pacienți COVID. In ultimele 24 de ore au fost…

- Potrivit Direcției Județene de Statistica Argeș, in luna februarie 2022 fenomenele demografice inregistrate in județ s-au caracterizat prin reducerea, fața de luna anterioara, cu 61 cazuri (-15,5%) a natalitatii. Astfel, in februarie s-au nascut 333 de copii fața de 394 inregistrați in luna ianuarie…

- ”In luna februarie 2022 s-a inregistrat nasterea a 11.817 copii, cu 2.352 mai putini copii decat in luna ianuarie 2022. Numarul deceselor inregistrate in luna februarie 2022 a fost de 29.505 (15.603 barbati si 13.902 femei), cu 3.190 decese (1.909 barbati si 1.281 femei) mai multe decat in luna ianuarie…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.521 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 619 mai puține fața de ziua anterioara. 552 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.…

- ”In luna ianuarie 2022 s-a inregistrat nasterea a 14.169 copii, cu 2.381 mai putini copii decat in luna decembrie 2021. Numarul deceselor inregistrate in luna ianuarie 2022 a fost de 26.315 (13.694 barbati si 12.621 femei), cu 1.325 decese (604 barbati si 721 femei) mai putine decat in luna decembrie…

- Sporul natural pentru populatia Romaniei fost negativ in luna decembrie 2021, respectiv minus 11.090 de persoane, dar mai redus fata de aceeasi luna din 2020, cand valoarea a fost de minus 19.508 de persoane, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- “In luna decembrie 2021 s-a inregistrat nasterea a 16.550 copii, cu 1.731 mai multi copii decat in luna noiembrie 2021. Numarul deceselor inregistrate in luna decembrie 2021 a fost de 27.640 (14.298 barbati si 13.342 femei), cu 11.013 decese (5.185 barbati si 5.828 femei) mai putine decat in luna noiembrie…