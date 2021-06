Stiri pe aceeasi tema

- • Numarul decedatilor, de peste doua ori mai mare decat cel al nascutilor-vii In lunile ianuarie-februarie 2021 s-a inregistrat un trend descrescator al numarului de decese fata de ultimele luni ale anului 2020, numarul acestora ramanand in continuare mai ridicat decat cel inregistrat in aceleasi luni…

- “In luna martie 2021 s-a inregistrat nasterea a 13.606 copii, cu 1.790 mai multi copii decat in luna februarie 2021. Numarul deceselor inregistrate in luna martie 2021 a fost de 29.899 (15.820 barbati si 14.079 femei), cu 6.179 decese (3322 barbati si 2.857 femei) mai multe decat in luna februarie 2021.…

- Numarul deceselor inregistrate in luna februarie 2021 a fost de 23.720 (12.498 barbati si 11.222 femei), cu 4.670 (2.720 barbati si 1.950 femei) mai putine decat in luna ianuarie 2021. Numarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an, inregistrate in luna februarie 2021, a fost de 83, in scadere cu…

- “Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile, in special in cazul deceselor, care din luna iunie 2020, au inregistrat un trend crescator fata de lunile corespunzatoare din anul precedent si in cazul casatoriilor care, incepand cu luna martie 2020, au inregistrat scaderi ale…

- Cele mai multe decese inregistrate in februarie 2021 au avut drept cauza boli ale aparatului circulator si respirator, pe locul trei fiind tumorile, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, luni, AGERPRES. Foto: (c) insse.ro Numarul deceselor…

- “Numarul nascutilor-vii inregistrat in luna ianuarie 2021 a fost mai mic cu 2.119 comparativ cu aceeasi luna din 2020. Numarul persoanelor care au decedat in luna ianuarie 2021 a fost cu 5.038 mai mare fata de luna ianuarie 2020. Sporul natural negativ a crescut aproape de 2 ori in luna ianuarie 2021…

- Numarul deceselor a crescut in luna ianuarie 2021 fața de aceeași luna din anul precedent, dar a scazut semnificativ fata de luna decembrie 2020, anunța INS. Numarul deceselor inregistrate in luna ianuarie 2021 a fost de 28.390 (15.218 barbați și 13.172 femei), cu 7.726 decese (4.159 barbați…

- În luna ianuarie 2021 numarul nasterilor înregistrate a scazut atât fața de luna ianuarie 2020 cât si fata de luna precedenta (decembrie 2020), arata datele transmise luni dimineața de Institutul Național de Statistica, ceea ce confirma ca primele luni de lockdow nu au fost atât…