Stiri pe aceeasi tema

- Deși are una dintre cele mai mari rate de creșteri ale costului orar al forței de munca, Romania este in continuare in Top 3 cele mai mici salarii din UE. Diferențele dintre codași și fruntași sunt extrem de mari, chiar și de peste șase ori. Costurile medii orare cu forța de munca in intreaga economie…

- In cadrul ședinței de Colegiu Prefectural de la Prefectura Maramureș a fost facuta public situația privind numarul celor care sunt apți de munca la nivel de județ. Din punct de vedere al ocuparii, resursele de munca de care dispunea județul Maramureș, la 1 Ianuarie 2022, de 291,6 mii persoane, se compuneau…

- Costurile medii orare cu forta de munca in intreaga economie erau estimate anul trecut la 30,5 euro in UE si la 34,3 euro in zona euro, comparativ cu 29 euro in UE si 32,8 euro in zona euro, in 2021, arata datele publicate joi de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres.…

- Cu totii suntem familiarizati cu discutiile despre impactul digitalizarii asupra pietei muncii, despre expansiunea tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC), unde oferta de locuri de munca este in crestere, despre pachetele salariale atractive in acest domeniu de varf al economiei. Povestea articolului…

- Femeilor le este mai greu decat se credea sa aiba acces la un loc de munca, iar decalajul salarial dintre femei si barbati s-a redus foarte putin in ultimii 20 de ani, a avertizat ONU, inaintea marcarii astazi, pe 8 Martie, a Zilei Internationale a Femeii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Organizatia…

- Mostenirea pandemiei da peste cap cea mai mare economie din lume. In timp unii dintre cei mai mari angajatori americani dau afara sute de mii de oameni, altii nu mai stiu ce sa faca ca sa atraga forta de munca. Disponibilizarile continua sa curga la unele dintre cele mai mari companii americane din…

- Romania are 500.000 de șomeri și 2 milioane de persoane inactive, care apar in statistici, dar pe care oamenii de afaceri și companiile nu ii gasesc atunci cand au nevoie de forța de munca, potrivit unei analize prezentate, marți, de Confederația Patronala Concordia. „Capital pare ca avem destul și,…

- Așa a declarat, la Alba Iulia, ministrul Muncii, Marius Budai. El a precizat ca acesta este unul dintre cele mai importante proiecte derulate de minister care implica stimularea muncii si evitarea saraciei: Ma uit ce are nevoie o familie, dar ma uit și la cei apți din punct de vedere legal și din punct…