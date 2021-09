INS: În anul 2020 suprafaţa totală cultivată cu viţă de vie pentru struguri de vin a fost de 180.682 hectare “In anul 2020, suprafata totala cultivata cu vita de vie pentru struguri de vin a fost de 180.68 2,96 ha . In anul 2020, suprafata cultivata cu vita de vie pe ntru vin nobil , inclusiv hibrid interspecific, a reprezentat 93 , 6 % din suprafata totala cultivata . Regiunea de dezvoltare Sud – E st a detinut 41, 6 % din suprafata totala cultivata cu vita de vie , in acelasi an “, arata datele INS. Suprafata cultivata cu stru guri de vin DOC (denumire de origine controlata) a reprezentat 20 % din suprafata cultivata cu vita de vie pentru struguri de vin nobil , inclusiv hibrid interspecific si 18… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

