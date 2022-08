INS: Fondul forestier ocupa 27,7% din suprafaţa ţării, la finele anului 2021 Fondul forestier national ocupa, la sfarsitul anului 2021, o suprafata de 6,607 milioane hectare, respectiv 27,7% din suprafata tarii, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica. Suprafata fondului forestier la 31 decembrie 2021, comparativ cu aceeasi data a anului 2020, a inregistrat o crestere de aproximativ 0,05%. Anul trecut, suprafata padurilor a crescut cu 1.000 de hectare (+0,02%), fata de 2021, speciile de rasinoase inregistrand o crestere de 3.000 hectare, in timp ce speciile de foioase au avut o scadere de 2.000 hectare, modificari datorate in principal reincadrarilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic se mentin, sambata si duminica, in zonele joase din vestul, sudul si, local, in estul tarii. Totodata, in majoritatea regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice, fiind emis un Cod galben. Pana sambata seara, in Maramures, Transilvania,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben vizand val de caldura si disconfort termic ridicat, pentru astazi si maine. „In intervalul mentionat, valul de caldura se va mentine in zonele joase din vestul, sudul si local in estul tarii, unde disconfortul termic…

- Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic se mentin, sambata si duminica, in zonele joase din vestul, sudul si, local, in estul tarii. Totodata, in majoritatea regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice, fiind emis un Cod galben. Pana sambata seara, in Maramures, Transilvania,…

- Romsilva anunta ca a montat 177 de camere de monitorizare pentru prevenirea taierilor ilegale in fondul forestier administrat, necesarul estimat fiind de peste 1.600. Unele dispozitive verifica automat numerele de inmatriculare ale masinilor care circula pe drumurile forestiere din padurile de stat.…

- Romsilva anunta ca a montat 177 de camere de monitorizare pentru prevenirea taierilor ilegale in fondul forestier administrat, necesarul estimat fiind de peste 1.600. Unele dispozitive verifica automat numerele de inmatriculare ale masinilor care circula pe drumurile forestiere din padurile de stat.…

- ”Pentru a preveni taierile ilegale in fondul forestier de stat si transporturile ilegale de masa lemnoasa, directiile silvice din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva au instalat, pana in prezent, 177 de camere video de monitorizare, pe drumurile forestiere administrate”, a transmis, joi,…

- In urma celor peste 200 de percheziții, efectuate, la data de 25.05.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, au ridicat…

- Cod galben de ploi, vijelii și descarcari electrice in Alba și alte 17 județe. Fenomenele vizate Meteorologii au emis vineri dimineața o avertizare Cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice și vijelii pentru 18 județe din țara, printre acare și Alba. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu…