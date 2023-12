Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul III 2023 numarul locurilor de munca vacante a fost 40.000, in crestere cu 6.000 fața de trimestrul anterior, arata datele Institutului Național de Statistica. Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul III 2023 a fost 0,78%, in crestere cu doar 0,01 puncte procentuale fața…

- Numarul locurilor de munca vacante a crescut la 40.000 in trimestrul III din 2023 (INS)Numarul locurilor de munca vacante a fost de 40.000, in trimestrul III din 2023, in crestere cu 600 fata de trimestrul anterior, potrivit datelor furnizate luni de Institutul National de Statistica (INS). Rata…

- ”In trimestrul III 2023, numarul locurilor de munca vacante a fost 40.000, in crestere cu 600 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul III 2023 a fost 0,78%, in crestere cu doar 0,01 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi…

- PIB-ul Romaniei a inregistrat in trimestrul III o creștere cu 0,2 % fața de aceeași perioada a anului trecut. Fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul intern brut a inregistrat in trimestrul III o creștere cu 0,2 % pe seria bruta si cu 2,1% pe seria ajustata sezonier, arata datele publicate…

- Economia americana a inregistrat in trimestrul al treilea cel mai rapid ritm de crestere din ultimii doi ani, pe masura ce salariile mari au stimulat cheltuieile de consum ale gospodariilor, arata o estimare preliminara publicata joi de Departamentul Comertului, transmite Reuters.In ritm anualizat,…

- ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul II 2023, in termeni nominali, 6.910 lei pe o gospodarie, reprezentand 2.770 lei pe o persoana, in scadere cu 1%, fata de trimestrul I 2023. Comparativ cu trimestrul II al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodarie au…

- ”Castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale in anul 2022 a fost 6.126 lei, cu 10,7% (+591 lei) mai mare fata de anul precedent, iar castigul salarial mediu net lunar a fost 3801 lei, in crestere cu 11,3% (+385 lei) comparativ cu anul precedent. Lunar, angajatorii…

- Institutul Național de Statistica a publicat o statistica din care reiese ca, in anul 2022, castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale a fost 6.126 lei, cu 10,7% (+591 lei) mai mare fata de anul precedent, iar cel net de 3.801 lei, in crestere cu 11,3% (+385 lei) comparativ…