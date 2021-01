Stiri pe aceeasi tema

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2019 au scazut pe ansamblu cu 5,5%, ca urmare a scaderilor inregistrate in industria bunurilor de uz curent (-11,7%), industria bunurilor de capital (-5,8) si in industria…

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare, in luna octombrie 2020, comparativ cu luna precedenta, au crescut cu 4,7%, datorita cresterilor inregistrate in: industria bunurilor de capital (+6,3%), industria bunurilor intermediare (+3%) si industria bunurilor de folosinta indelungata (+1,9%). Industria…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a scazut cu 8,6% in primele 10 luni ale anului in curs, raportat la perioada similara din 2019, insa a crescut in octombrie fata de luna precedenta, cu 1,6%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a scazut cu 9,7% in primele noua luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2019, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). Cifra de afaceri din industrie, in perioada…

- Comenzile noi din industria prelucratoare, raportate atat la piata interna, cat si externa, au scazut cu 8,8% in primele noua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit statisticii oficiale, in perioada 1…