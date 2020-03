Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de turisti nerezidenti cazati in structurile colective de cazare turistica a fost, in 2019, de 2,67 milioane, cheltuielile acestora insumand 6,89 miliarde lei, potrivit informatiilor Institutului National de Statistica (INS), publicate marti, transmite AGERPRES . In trimestrul patru din 2019,…

- Institutul National de Statistica (INS) ar trebui sa modifice metodologia de monitorizare a turistilor straini care viziteaza Romania, intrucat numarul acestora este mult mai mare decat cel mentionat in rapoartele publicate de aceasta institutie, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului…

- Veniturile totale ale unei gospodarii din Romania au crescut, in al treilea trimestru din 2019, in medie cu 9,4% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Cheltuielile au crescut si ele, insa mai putin, 8 procente raportat la anul 2018. Astfel potrivit datelor publicate astazi de Institutul National…

- În trimestrul al III-lea din 2019, veniturile totale ale populatiei (medii lunare/ familie) au fost de 4.872 lei, în timp ce cheltuielile au fost de 4.200 de lei în medie, arata datele transmise vineri de Institutul Național de Statistica. Luate individual (medii/persoana), veniturile…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica din Romania, in primele unsprezece luni din 2019, au insumat 12,434 milioane, in crestere cu 3,7% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS) potrivit Agerpres. Potrivit…