Stiri pe aceeasi tema

- S-au inmatriculat mai puține mașini luna trecuta, fața de aceeași perioada din 2022. Și producția de automobile a scazut in primele opt luni, cu aproape 5% fața de anul trecut. Mașinile nu se mai afla pe lista de prioritați. Cererea pentru mașini noi a scazut in septembrie pentru prima data anul acesta…

- ”Agroserv Mariuta (BVB: MILK), companie romaneasca de agricultura si detinatoarea brandului Laptaria cu Caimac, raporteaza vanzari de 36,3 milioane de lei in primul semestru din 2023, o crestere de 23% fata de S1 2022, si o pierdere neta de 0,4 milioane de lei, o imbunatatire cu 71% comparativ perioada…

- In perioada iulie-august 2023 au fost produse in Romania 58.829 autoturisme, cu o scadere de 4,5% fața de perioada similara de anul trecut, respectiv 61.634 unitați, dupa cum a comunicat Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Citește și: Hotel „Arges” din Pitesti intra in reteaua…

- Cantitatea de lapte de vaca pe care unitatile procesatoare au colectat-o de la exploatatiile agricole si centrele de colectare a crescut cu 11,4%, in primele sapte luni ale anului, comparativ cu datele consemnate in aceeasi perioada din 2022, conform Institutului National de Statistica (INS). La finele…

- Primele șapte luni ale anului in curs au continuat tendința de restrangere a producției industriale in Romania.In același timp, consumul de energie electrica a scazut semnificativ in aceeași perioada, prin raportarea la primele șapte luni ale anului trecut.Deși aceste evoluții pot fi…

- Cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare a crescut in prima jumatate a acestui an cu 12,1% (la peste 625.000 de tone), dar producția de lapte de consum a fost in scadere cu peste 10.000 de tone, arata datele transmise joi de Statistica.

- Veniturile din contractele cu clientii s-au majorat cu 27%, la 315,87 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele 6 luni ale anului 2023 compania Antibiotice a inregistrat o crestere semnificativa a cifrei de afaceri obtinute din vanzarile pe piata interna si pietele internationale,…

- In prima jumatate a anului 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului 2022, producția agricola bruta din Republica Moldova a scazut cu 1% Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistica, fara a oferi date specifice in termeni valorici. Potrivit estimarilor preliminare, in ianuarie-iunie…