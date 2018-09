Stiri pe aceeasi tema

- In perioada ianuarie-iulie 2018, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (in centrele angro) a crescut fata de perioada ianuarie-iulie 2017 atat ca serie bruta, cu 9,3%, cat si ca serie ajustata sezonier, cu 8,9%, arata datele comunicate vineri de Institutul Național de Statistica (INS), scrie…

- In perioada ianuarie-iulie 2018, volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescut atat ca serie bruta, cu 5,2%, cat si ca serie ajustata sezonier, cu 4,8%, fata de perioada similara din 2017, arata datele comunicate joi de Institutul National de Statistica (INS).…

- In perioada ianuarie-iulie 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada ianuarie-iulie 2017 atat ca serie bruta, cu 9,5%, cat si ca serie ajustata sezonier, 10,6%, arata datele comunicate joi de Institutul Național de Statistica (INS), conform…

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in iulie cu 12,7%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm crescut fata de cel din luna anterioara, in timp ce serviciile prestate populatiei au avansat cu 5,1%, serie bruta, potrivit datelor publicate joi de Institutul…

- Afacerile din sectorul serviciilor prestate in principal catre companii au crescut in mai cu 5,1%, serie bruta, fata de aceasi luna a anului trecut, ritm scazut fata de cel din luna precedenta, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In aprilie, afacerile din sectorul…

- Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescut in primele 5 luni din 2018 atat ca serie bruta, cu 5,9%, cat si ca serie ajustata sezonier, cu 5,3%. arata datele comunicate vineri de Institutul Național de Statistica - INS.„Activitatea de servicii de piata…

- In perioada ianuarie-mai 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada similara din 2017 atat ca serie bruta, cu 9,3%, cat si ca serie ajustata sezonier, cu 11%. arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica - INS.…

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in mai cu 10,4%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm semnificativ scazut fata de cel din luna anterioara, in timp ce serviciile prestate populatiei au avansat cu 2,9%, serie bruta, potrivit datelor publicate vineri…