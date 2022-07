Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a caștigat duminica seara cea de a medalie de aur la Campionatul European de Inot pentru Juniori de la Otopeni. Inotatorul roman s-a clasat primul in proba de 100 m liber, completandu-și colecția de medalii de aur, dupa cea de la 50 m și 200 m liber individual și ștafeta 4×100 liber.…

- David Popovici a castigat duminica seara o alta medalie de aur la Campionatul European de Inot pentru Juniori de la Otopeni. Inotatorul roman s-a clasat primul in proba de 100 m liber, completandu-si colectia de medalii de aur, dupa cea de la 50 m si 200 m liber individual si stafeta 4x100 liber.

- David Popovici a caștigat a cincea sa medalie din cadrul Campionatului European de inot pentru juniori, gazduit de bazinul olimpic din cadrul Complexului Sportiv din Otopeni.David Popovici s-a calificat ieri in finala dupa ce a caștigat cursa din semifinale cu timpul de 48.31, fiind primul inotator…

- O noua victorie pentru David Popovici! La doar 17 ani, continua sa faca senzație! De data aceasta, tanarul a devenit campion mondial și la 100 metri liber. Astazi, David Popovici a caștigat medalia de aur la Campionatul European de Inot pentru Juniori de la Otopeni. Iata in cat timp a terminat cursa!

- A inceput Campionatul European de Inot pentru juniori, competiție care are loc in Romania, la Complexul Olimpic de Natație din Otopeni. Un numar de 494 de sportivi din 42 de tari participa la competiția transmisa in direct la TVR in perioada 5-10 iulie.

- In perioada 5-10 iulie 2022, Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni gazduieste intrecerile Campionatul European de inot pentru juniori. Romania va fi reprezentata de 26 de sportivi, intre care se afla si dublul campion mondial David Popovici.

- Maine, la Complexul Olimpic de Natație Otopeni, incepe Campionatul European de Inot pentru Juniori iar Timisoara este reprezentata de sportivul lui CSU Politehnica, Emil Dancanet. Tanarul de 18 ani va concura in probele de 50 de metri si 100 de metri bras. Dancanet (18 ani) e coleg la lotul national…

- Rezultate importante pentru sportivii secției de kaiac-canoe a Clubului Sportiv Municipal Pitești la Campionatul European! Week-end-ul trecut a avut loc, la Belgrad, Campionatul European de sprint pentru juniori și Under 23 la kaiac-canoe.Sportivii sectiei de kaiac-canoe a Clubului Sportiv Municipal…