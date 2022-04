Stiri pe aceeasi tema

- O noua competiție sportiva de nivel internațional se va derula la Sala Sporturilor Mioveni in perioada 8-10 aprilie. Este vorba despre Turneul de Calificare la Campionatul European U19 de Volei Feminin, la care participa naționalele din Romania, Slovacia și Danemarca. Program: Vineri, 8 aprilie, ora…

- In urma celor trei zile de concurs, s-au stabilit cele 6 echipe calificate la turneul final, care va avea loc in perioada 1-5 mai, anunța doarvolei.ro. Iata mai jos care sunt acestea, nu inainte de a va mulțumi tuturor pentru ajutorul dat in strangerea informațiilor. Cadete: Rezultatele turneelor semifinaleSeria…

- Recent, municipiul Roman a gazduit Campionatul Național de Qwan Ki Do pentru copii. La competiție au participat peste 500 de sportivi de la 27 de cluburi, din zece județe, ei confruntandu-se in cinci probe de concurs. Clubul HE Pai Suceava a participat la intreceri cu un numar de 76 de sportivi cu varste…

- Medalii pentru banda rulanta pentru Republica Moldova! Sportivele din țara noastra au cucerit trei medalii intr-o singura zi la Campionatele Europene de lupte rezervate sportivilor cu varsta de pana la 23 de ani.

- Romania s-a clasat pe prima poziție in ierarhia Balcaniadei de juniori Under 20 din Serbia, cu 13 medalii (5 de aur, 5 de argint și 3 de bronz), fiind urmata in clasament de catre Turcia și Grecia. Din lotul care a facut deplasarea la Belgrad s-au aflat și reprezentanți ai județului Suceava, ...

- Prima competiție a anului pentru lotul olimpic de lupte greco-romane al Romaniei a adus și primele rezultate, informeaza Federatia Romana de Lupte. In Croatia, la Grand Prix-ul de la Zagreb, Romania s-a clasat pe locul patru in clasamentul final pe națiuni, disputand patru finale pentru medalii: Mihai…

- Dansatorii din Moldova Gabriele Goffredo - Anna Matus - Moldova au luat locul 1 la Turneul de calificare continentala pentru Jocurile Mondiale 2022 in Fene - Spania - 29 Ianuarie 2022. Cuplul a concurat cu 35 de perechi.

- Jucatorul roman Ovidiu Ionescu a obtinut, joi, doua medalii de argint la turneul de tenis de masa WTT Feeder Dusseldorf II, etapa din circuitul mondial, la simplu si dublu masculin, conform Agerpres. Ionescu a fost invins cu 4-0 (11-5, 11-6, 11-9, 11-8) in finala de simplu de germanul Patrick Franziska,…