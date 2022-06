Inotatorii Glinta si Popovici, calificati in finalele probelor de 100 m spate, respectiv 200 m liber, la Mondiale

Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici a stabilit duminica cel mai bun al semifinalelor probei de 200 de metri liber de la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta. Cu aceasta performanța cu care s-a calificat in finala probei, romanul de 17 ani a stabilit și un nou record mondial al junirorilor, relateaza…

- David Popovici si Robert Glinta si doi saritori, Constantin Popovici si Angelica Muscalu, vor reprezenta Romania la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta (18 iunie – 3 iulie), iar obiectivul este calificarea in cel putin doua finale. „Este o delegatie restransa, sunt foarte multe competitii…