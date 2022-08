Inna, prima româncă pe scena Tomorrowland, cel mai mare festival din Europa. 200.000 de spectatori au aplaudat-o! Inna prima solista romanca ce a cantat Tomorrowland. Este cel mai mare festival din Europa și unul dintre cele mai mari din lume. Invitația de a canta la megafestivalul ce strange anual circa 600.000 de spectatori, vine ca o incununare a celor 13 ani de succes global și prezența continua pe marile scene ale lumii. A ajuns in Belgia ca o adevarata vedeta, cu un avion privat și a avut la dispoziție un Ferrari. Solista, pe numele sau Elena Alexandra Apostoleanu a fost invitata lui Timmy Trumpet, unul din cei mai in voga deejay la nivel mondial, numarul 9 in Top 100 DjMag, impreuna cu care romanca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

