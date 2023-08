Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile europene de masini noi au crescut cu 15,2% in iulie, a 12-a luna consecutiva de crestere, pe masura ce industria auto isi revine din problemele legate de lantul de aprovizionare provocate de pandemie, au aratat miercuri datele Asociatiei Producatorilor de Automobile Europeni (ACEA),…

- In perioada ianuarie-iulie 2023, Dacia a inmatriculat 337.806 mașini la nivelul intregii Europe. Aceasta include țarile din Uniunea Europeana, Marea Britanie și statele membre EFTA. Astfel, datorita numarului de mașini comercializate, inmatricularile Dacia au crescut cu 24.8%, potrivit calculelor realizate…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au crescut cu 16,7% in iulie, comparativ cu perioada similara din 2022, a 12-a luna de crestere consecutiva, in urma imbunatatirii cererii pentru vehicule electrice, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor…

- In luna iunie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.8% fata de iunie 2022, atingandu-se un nivel de 1.045.072 unitați. In perioada ianuarie-iunie 2023: au fost inmatriculate in total 5.438.653 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din 2022…

- Romania s-a clasat pe locul 14 in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste inmatricularile de autoturisme noi, in primul semestru din 2023, cu un volum de 73.645 de unitati, in crestere cu 25,4% fata de perioada similara a anului anterior, arata statistica Asociatiei Constructorilor de Automobile…

- Inmatricularile de mașini noi in Romania inregistreaza o creștere cu 25,4% in primele 6 luni din an. Autoturismele “electrificate” au o creștere de aproape 35% și o cota de piața de aproape 22%.Potrivit datelor Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile – APIA, inmatricularile de autoturisme…

- Vanzarile de mașini electrice au crescut puternic in luna mai și reprezinta acum 13,8% din vanzarile europene, fața de mai puțin de 10% in mai 2022, potrivit cifrelor publicate miercuri de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza AFP.

- Vanzarile de biciclete au incetinit puternic in Europa in anul 2022, dupa o crestere semnificativa in plina pandemie, insa bicicletele electrice si-au continuat cresterea exploziva, a anuntat marti Confederatia Europeana a Industriei Bicicletelor (Conebi), informeaza AFP.Un numar de 14,7 milioane…