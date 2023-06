Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme electrice noi din Romania au inregistrat o crestere spectaculoasa in luna mai, cu ajutorul Programului Rabla, care a demarat la finele lunii martie. Cu un volum aproape dublu fata de anul anterior, masinile propulsate 100% cu baterii au depasit in premiera pragul de 10%…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in mai 2023 cu +33.76% fața de mai 2022, atingand un volum de 13.641 unitați. Pe primele cinci luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 60.472 unitați, in creștere cu 26.9% fața de perioada similara din 2022, respectiv…

- Ford a dezvaluit cum va arata prima masina electrica produsa in Romania. 500 de milioane de euro investește compania pentru fabricarea vehiculului la Craiova. In tandem cu Dacia Spring, prima la vanzari in țara noastra, noul Ford electric romanesc va umfla puternic PIB-ul național, cred economiștii.…

- In luna aprilie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.2% fața de aprilie 2022, atingandu-se un nivel de 799.583 unitați. In perioada ianuarie-aprilie 2023: Au fost inmatriculate, in total, 3.440.703 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in aprilie 2023 cu +16.48% fața de aprilie 2022, atingand un volum de 9.865 unitați. Pe primele patru luni din 2023, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 46.831 unitați, in creștere cu 25% fața de perioada similara din 2022,…

- In luna martie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +28.8% fata de martie 2022, atingandu-se un nivel de 1.087.939 unitati. In perioada ianuarie-martie 2023: au fost inmatriculate in total 2.650.711 unitati, in crestere cu +17.9% fata de perioada similara din 2022…

- Romanii fac achiziții de mașini electrice, chiar daca prețurile sunt mai mari și nu exista suficiente stații de incarcare, plus ca reparațiile ajung sa coste și de 10 ori mai mult decat o mașina clasica. Patronii de service-uri spun ca asigurarile auto pentru aceste mașini ar trebui sa fie mult mai…

- In luna februarie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +11.5% fața de februarie 2022, atingandu-se un nivel de 802.763 unitați. In perioada ianuarie-februarie 2023: au fost inmatriculate in UE, in total, 1.563.015 unitați, in creștere cu +11,4% fața de perioada…