Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Octavian ȘTIREANU Un nou virus incepe sa cutreiere prin spațiul public: Europa ne da 33 de miliarde euro! Cifra a fost inghițita precum pelicanii de propaganda iohannista, care brusc a capatat aer in trompeta. Pe unii i-a apucat amețeala și un tremolo propagandistic impotriva nenorociților de…

- Piața de autoturisme din Franța a incheiat a doua luna consecutiva de scaderi cauzate de epidemia de coronavirus, de data aceasta cu un procent și mai mare, de aproape 89%. Dacia a avut o scadere și mai mare, vanzarile fiind, practic, inghețate in aprilie. Dacia a reușit sa mai vanda numai 1.227 de…

- Germania, Franta si Italia ocupau, la nivelul anului 2018, primele trei locuri in topul tarilor care controlau subgrupuri de intreprinderi din Romania, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii, oficiale, la nivelul anului 2018, in Romania au fost identificate…

- Recent, ministrul Nelu Tataru a declarat in Libertatea ca nu se pot externa și ingriji acasa pacienții COVID-19 asimptomatici, care nu au doua teste negative. Carmen Uscatu, co-fondator al asociației care a ridicat de la zero, prin donații, un spital pentru copiii cu boli grave, atrage atenția ca internarea…

- "DECIDENTI, FITI PRUDENTI! Incetati sa mai falsificati nivelul de contaminare al populatiei cu virusul SARS-COV-2. Singura solutie este sa faceti zilnic 10 -15 mii teste. Incepeti testarea preponderent cu cei care s-au intors din Italia, Spania, UK, Franta si Germania si pe cei cu care au intrat in…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu someaza autoritațile din Romania sa trateze cu responsabilitate problema epidemiei coronavirus."DECIDENTI, FITI PRUDENTI! Incetati sa mai falsificati nivelul de contaminare al populatiei cu virusul SARS-COV-2. Singura solutie este sa faceti zilnic 10 -15…

- Nivelul ingrijorarii privind situatia actuala tinde sa se intensifice atat in tari cu putine restrictii, precum Polonia sau Olanda, cat si in cele cu restrictii severe, cum sunt Italia, Spania sau Franta, in timp ce, in Romania, 80% dintre cei cetateni s-au declarat ingrijorati, mai ales din punct de…

- Doua ore se așteapta in Vama Nadlac II. E plin de mașini și autocare care vor sa intre in Romania, oameni veniți din vestul Europei, in special din Germania, țara care se pregatește sa-și inchida granițele in plina pandemie de coronavirus. Coada de autocare la Vama Nadlac II, langa Arad, unde sepoate…