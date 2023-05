Înmatricularea şi radierea mașinilor, la un click distanță Guvernul a aprobat, miercuri, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. Actul normativ creaza cadrul legal pentru conceperea, operationalizarea si gestionarea unei aplicatii prin care cetatenii care doresc sa inmatriculeze un vehicul, sa transcrie dreptul de proprietate, sau sa radieze un vehicul, sa poata face acest lucru fara a mai fi nevoie sa se deplaseze la un sediu al serviciilor de inamtriculare, arata Ministerul Afacerilor Interne. „Aplicatia va fi gestionata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

