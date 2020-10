Stiri pe aceeasi tema

- Premierul scotian, Nicola Sturgeon, a criticat dur, joi, atitudinea Guvernului Boris Johnson in negocierile cu Uniunea Europeana, considerand ca expirarea tranzitiei post-Brexit fara acord este "iresponsabila" si reiterand obiectivul desprinderii Scotiei de Marea Britanie, anunța MEDIAFAX."Faptul…

- Guvernul Irlandei a anuntat, marti, ca va pregati un proiect de buget pentru anul 2021 destinat situatiei incheierii fara niciun acord a tranzitiei post-Brexit, conform cotidianului The Independent, potrivit Mediafax.Negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind viitoarele…

- Secretarul pentru Energie din SUA, Dan Brouillette, și ministrul roman al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, au parafat un proiect de acord interguvernamental pentru cooperare in vederea extinderii și modernizarii programului de energie nucleara civila din Romania, anunța…

- Așa cum a devenit deja o tradiție, Federația Patronilor Bihor, in colaborare cu celelelte organizații patronale și profesionale, sub patronajul Uniunii Naționale a Patronatelor din Romania, a creat cadrul unei dezbateri in care sa afle direct de la candidații la Primaria Oradea, cum se raporteaza aceștia…

- Vești bune pentru unii șoferi din țara. Mașinile care vor fi interzise in Romania din 2021 sunt cele cu volan pe dreapta, aduse aici de catre romanii care și le-au achiziționat din alte țari straine unde lucreaza, de fapt. Este vorba de mașinile cu volan pe dreapta, aduse din Marea Britanie. Motivul…

- Vehiculele cu volan pe dreapta provenite din Regatul Unit al Marii Britanii nu vor mai putea fi inmatriculate in Romania, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, cu exceptia situatiei in care perioada de tranzitie dintre UK si Uniunea Europeana (UE),... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Negociatorul european Michel Barnier a declarat joi ca este "putin probabil" in acest stadiu ca UE si Marea Britanie sa ajunga la un acord comercial in cadrul negocierilor privind relatia lor post-Brexit, relateaza AFP. La capatul unui nou ciclu de negocieri la Londra, Barnier a subliniat ca au fost…

- Tinerii din Romania vor sa plece la studii in strainatate in ciuda pandemiei de COVID și a Brexit-ului. Interesul pentru aceste studii se menține la fel de ridicat ca in anii anteriori, Marea Britanie fiind...