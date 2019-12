Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in CL Craiova pe seama schimbarilor de la RAT SRL si Termo SRL, societați din subordinea primariei. Consiliul Local (CL) Craiova s-a intrunit ieri, in sedinta de indata, pentru a lua act de schimbarile de la varful a doua societati din subordinea primariei: RAT SRL si Termo SRL. La RAT, societatea…

- Marian Vasile, consilier local PNL inscris in competiția pentru Primaria Craiova, a lansat un nou atac la adresa administratiei PSD care conduce orasul. De data aceasta, Marian Vasile a acuzat schimbarile din ultimele zile de la societatile si regiile aflate in subordinea primariei. Reamintim ca administratia…

- Schimbarile de la RAT si Termo au incins spiritele in CL Craiova. Consiliul Local (CL) Craiova s-a intrunit astazi, in sedinta de indata, pentru a lua act de schimbarile de la varful a doua societati din subordinea primariei: RAT SRL si Termo SRL. La RAT, societatea care gestioneaza transportul public…

- Sorin Manda, city managerul Craiovei, va parasi actuala functie pentru a se intoarce la SC RAT SRL, societatea care administreaza transportul public in comun din municipiu. Mutarea se face in regim de urgenta si va fi consfintita maine, in cadrul unei sedinte de indata a Consiliului Local. Pe ordinea…

- In randul directorilor din subordinea Primariei Craiova continua seria demisiilor. Dupa demisiile de ieri ale directorilor de la RAADPFL Craiova, Aurelia Filip si Gabriel Anghel, astazi alti directori s-au prezentat la primarie cu demisia in brate. Este vorba de directoarea executiva de la Compania…

- Sedinta de joi a Consiliului Local (CL) Craiova a avut in prim-plan doar cateva puncte din cele 34 de pe ordinea de zi . Suficient insa cat sa se creeze animozitati intre opozitie si executiv. Mai exact, intre consilierii locali din partea PNL, carora li se adauga mai mereu si consilierul din partea…

- Sedinta ordinara de joi a Consiliului Local Craiova a fost o permanenta cearta intre opozitie si executivul primariei. Nici nu a inceput bine sedinta Consiliului Local Craiova ca au si pornit discutiile intre opozitie si executiv. Subiectul: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului…

- Incepand de joi, craiovenii vor avea caldura in apartamente. Caloriferele se vor dezmorti treptat, deoarece furnizorul de caldura incepe probele la cald. Acestea se vor desfasura inclusiv pe parcursul saptamanii viitoare. Din 28 noiembrie, caldura va fi furnizata pe timp de noapte si ulterior in ritm…