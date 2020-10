ÎNGRIJORARE cu privire la vaccinul antigripal, după ce 5 sud-coreeni au murit în urma vaccinării cu el Cinci persoane au murit dupa ce au fost vaccinate antigripal in Coreea de Sud in ultima saptamana, au anuntat autoritatile, provocand ingrijorari cu privire la siguranta vaccinului in momentul in care programul de inoculare impotriva gripei sezoniere a fost extins pentru a elimina potentialele complicatii legate de COVID-19, relateaza Reuters. Autoritatile sud-coreene au declarat ca nu exista niciun motiv sa se creada ca decesele au fost legate de vaccin, insa o investigatie, inclusiv autopsii, se afla in curs de desfasurare, scrie agerpres.ro. Citește și: Codrin Ștefanescu, atac… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formatul de negocieri de pace cu privire la Nagorno-Karabah ramane neschimbat, nicio modificare nu este luata in calcul, a declarat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov, dupa ce Azerbaidjanul a propus implicarea Turciei, aliatul sau, in cadrul acestor discutii, relateaza Reuters.Lavrov…

- Autoritațile sanitare din Franța au raportat, sambata, 10.561 de cazuri de coronavirus in 24 de ore, un nou record zilnic. Este pentru prima oara cand in Hexagon sunt inregistrate peste 10.000 de cazuri intr-o zi, relateaza Reuters și AFP, citate de hotnews.ro.Cu o zi inainte, fusesera inregistrate…

- Președintele Alexandr Lukașenko a dispus miercuri guvernului sa consolideze controalele la frontiere ”pentru a împiedica militanții, armele, munițiile sau banii din alte țari sa intre în Belarus pentru a finanța revolte”.În același timp, premierul Poloniei a spus ca nu…

- Autoritatile sud-coreene i-au acuzat duminica pe responsabilii unei secte religioase de incalcarea regulilor privind izolarea si obstructionarea unor anchete in contextul in care tara asiatica inregistreaza cel mai mare numar de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus din ultimele cinci luni, relateaza…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte peste 1.000 au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in urma inundatiilor si alunecarilor de teren din Coreea de Sud, anunta autoritatile, citate de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ploile torentiale au inundat numeroase localitati rurale, dar…

- Inundatii cauzate de ploi puternice, in ultimele zile, in Coreea de Sud au obligat peste 1.000 de persoane sa-si paraseasca domiciliul si s-au soldat cu 13 morti, iar alte 13 persoane erau date disparute, au anuntat marti autoritatile, relateaza Reuters potrivit news.ro.Apele au devastat peste…

- Autoritatile din Coreea de Sud l-au arestat sambata pe influentul lider al sectei crestine Shincheonji - Biserica lui Iisus, aflata in centrul unui important focar de coronavirus in februarie, sub suspiciunea ca a subminat politica guvernamentala de combatere a propagarii epidemiei, relateaza Yonhap,…

- Autoritatile din Coreea de Sud l-au arestat sambata pe influentul lider al sectei crestine Shincheonji - Biserica lui Iisus, aflata in centrul unui important focar de coronavirus in februarie, sub suspiciunea ca a subminat politica guvernamentala de combatere a propagarii epidemiei, relateaza Yonhap,…