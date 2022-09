Îngrijorare: au dispărut complet ofertele pentru furnizarea de energie electrică. Norocoşi şi ghinionişti din Iaşi Aproape toate licitatiile deschise pentru achizitia de energie in acest an au fost anulate dintr-un singur motiv: niciun ofertant. Situatia este generalizata la nivelul intregii tari. Ce solutie mai au consumatorii? Fluctuatia preturilor pe piata energiei duce la situatii neobisnuite in procedurile de achizitie. Astfel, incepand din vara anului trecut, majoritatea covarsitoare a anunturilor publicate in acest sens pe platforma electronica de achizitii publice au fost anulate din lipsa de oferte. Printre „victime" se numara metrolul bucurestean (Metrorex SA), care era dispus sa de 90 de milioane… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

