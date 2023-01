Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Sidonia Susanu, medic primar de chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva si coordonatorul sectiei de chirurgie plastica de la Spitalul de Copii "Sfanta Maria" din Iasi a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca Alexia, fata ranita grav in accidentul de la intrarea in Pascani,…

- Folosite cel mai adesea in prepararea cozonacilor, aceste mici "bombe" de dulceata, o alternativa sanatoasa la nocivele dulciuri, s-au dovedit a fi un aliat puternic al organismului impotriva bolilor, plus ca te ajuta și in viața amoroasa.

- Untura de porc, beneficii deosebite pentru sanatate – Regleaza productia de hormoni și previne aparitia cancerului mamar Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Sa recunoaștem.…

- Slanina afumata este un preparat care nu trebuie sa lipseasca de pe platorurile reci ale romaniilor in zilele de sarbatoare, mai ales iarna. Deși pare a fi un preparat care nu are nevoie de un proces complex de preparare, realitatea este ca, pentru un rezultat delicios, sunt necesare ingredientele potrivite…

- Vizibil-invizibil. Poveștile fac parte din viața noastra de zi cu zi, le intalnim la fiecare pas. Iubesc mult copiii. Unele povești sunt mai triste. Cea de azi așa este. Vom afla cum este sa traiești cu un sindrom de care este posibil sa nu fi auzit pana acum. Care sunt provocarile la care este supusa…

- Romanii adora sa manance slanina in special in sezonul rece. Cele mai multe gospodine prepara platouri cu diverse mezeluri, branzeturi și legume pentru primul fel al mesei. Acest produs tradițional are nevoie de un ingredient special pentru o aroma deosebita și o masa de nota 10. Cu siguranța invitații…

- Sigur și tu ai avut de-a face, la un moment dat, cu pete aparute pe cada din baie. Cazile de baie pot sa dezvolte rapid urme de rugina, calciu și alte pete ce nu sunt foarte ușor de indepartat. In articolul de astazi iți vom explica ce trebuie sa folosești ca sa cureți eficient baia. […] The post Ingredientul…

- Hidratarea aerului din locuința ta cu un umidificator nu este doar o modalitate eficienta de a face condițiile de trai mai confortabile, ci poate juca un rol cheie in ameliorarea simptomelor unei varietați de afecțiuni de sanatate. Mai jos, enumeram patru dintre cele mai frecvente motive pentru care…