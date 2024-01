IGPR Infotrafic:Ceata pe A2 si A3

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula in conditii de ceata care scade vizibilitatea sub 50 metri, pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe tronsonul kilometric 10 64, iar pe tronsonul kilometric 64 160, vizibilitatea este scazuta sub 200 de metri. De asemenea, vizibilitatea… [citeste mai departe]