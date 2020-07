Stiri pe aceeasi tema

- Mario Palazzetti, care cu cincizeci de ani in urma a proiectat sistemul de franare ce a contribuit la reducerea accidentelor rutiere fatale, a inventat un dispozitiv care spera sa reduca raspandirea COVID-19, relateaza Reuters

- Mario Palazzetti, care cu cincizeci de ani in urma a proiectat sistemul de franare ce a contribuit la reducerea accidentelor rutiere fatale, a inventat un dispozitiv care spera sa reduca raspandirea COVID-19, relateaza marti Reuters. Inginerul pensionar, care a lucrat la Centrul de Cercetare…

- Modele simulate pe un supercomputer din Japonia sugereaza deschiderea ferestrelor in mijloacele de transport in comun si limitarea numarului de pasageri pot contribui la reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus. Aceasta, in conditiile in care mai multi oameni de stiinta au avertizat ca virusul…

- Acest lucru se intampla dupa ce doua companii tehnologice finlandeze au dezvoltat un tip de test ultrarapid, similar alcoolmetrelor, care ar permite detectarea coronavirusului in aerul expirat in doar doua minute, informeaza luni mass-media locale citate de EFE. Dispozitivul a fost dezvoltat de Forum…

- Potrivit IGPR, acțiunea de prevenire a accidentelor rutiere produse din cauza conducerii sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive s-a desfașurat in toate statele membre ale UE. Politistii rutieri au facut 61.370 de testari pentru stabilirea concentratiei de alcool in aerul expirat…

- Un șofer a fost depistat cu o alcoolemie de 1,07 mg/l alcool pur in aerul expirat dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Articolul Camion rasturnat. Șoferul prezenta o alcoolemie de 1,07 mg/l alcool pur in aerul expirat apare prima data in Someșeanul.ro .

- Polițiștii din Neamt au fost sesizati despre un accident, marti seara, iar la scurt timp au gasit in trafic mașina implicata. Pentru ca șoferul a refuzat sa opreasca, a fost urmarit, fiind prins pe o alta strada, unde a intrat intr-o mașina parcata. Barbatul de 53 de ani din Piatra Neamt…

- Sambata seara, Politia orasului Ulmeni a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe DJ 108/D, la ieșire din localitatea Ariniș, a avut loc un accident de circulație cu victime. Verificarile efectuate de politisti au relevat ca un baimarean de 53 ani, care a condus un autoturism, a pierdut…